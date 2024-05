Petróleo sobe antes do fim de semana prolongado nos EUA

As cotações do petróleo puseram fim, nesta sexta-feira (24), a quatro sessões consecutivas de queda, uma recuperação técnica antes de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,93%, para fechar em 82,12 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento no mesmo mês, avançou 1,10%, para 77,72 dólares.

O resultado é produto de compras técnicas.

"O mercado antecipa uma procura bastante sustentada durante o fim de semana", que inclui o feriado do "Memorial Day" nos Estados Unidos na segunda-feira, explicou Phil Flynn, do Price Futures Group.

Este feriado marca tradicionalmente o início da temporada de viagens em automóvel nos Estados Unidos, com maior consumo de gasolina.

A Associação Americana do Automóvel (AAA) estima que 38,4 milhões de pessoas utilizarão carros para viagens de pelo menos 80 km no fim de semana, 4% a mais que no ano passado durante o mesmo período.

Em tempos de instabilidade como o atual, com os conflitos de Gaza e Ucrânia, os operadores se posicionam em alta antes de um fim de semana para se protegerem diante da eventualidade de notícias graves durante os dias com mercado inativo.

