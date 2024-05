Norte de Gaza tem combate pesado; tanques israelenses avançam mais em Rafah

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - As forças israelenses intensificaram os ataques militares em Gaza na sexta-feira, segundo moradores e médicos, com fortes combates relatados em Jabalia, no norte, e tanques avançando para Rafah, no sul.

Os médicos disseram que pelo menos cinco palestinos morreram quando casas foram atingidas em Jabalia e acredita-se que mais pessoas estejam presas sob os escombros, mas que a área não pôde ser alcançada devido à intensidade do bombardeio.

Na cidade de Rafah, ao sul, na fronteira com o Egito, onde a escalada do ataque israelense fez com que centenas de milhares de pessoas fugissem do que era um dos poucos locais de refúgio restantes, os moradores relataram explosões e fumaça à distância, à medida que os tanques avançavam para o distrito oriental de Jneina.

Israel lançou seu ataque a Gaza após ofensiva liderada pelo Hamas às comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e fez mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses. Desde então, a incursão de Israel matou mais de 35.000 pessoas, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Os militares israelenses disseram ter recuperado os corpos de três reféns levados para Gaza depois de terem sido mortos em 7 de outubro, incluindo o brasileiro Michel Nisenbaum.

Os corpos de Nisenbaum, Hanan Yablonka e Orion Hernandez Radoux foram recuperados durante a noite em uma operação conjunta do Exército e dos serviços de inteligência em Jabalia.