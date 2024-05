'Impressionante como é confortável': mouse ergonômico promete evitar dor

Sente dor nas mãos, nos pulsos e no ombro sempre que trabalha por muitas horas na frente do computador? Pode ser o caso de investir em um mouse com design ergonômico, como o modelo Lift, da marca Logitech, que faz sucesso entre os consumidores da Amazon, parceira do UOL. Apenas no último mês foram registradas mais de 300 compras.

Seus grandes atrativos são justamente proporcionar uma postura mais natural, com um posicionamento confortável dos pulsos e do antebraço, e ajudar a relaxar a parte superior do corpo. Confira a seguir outras vantagens do acessório, além da opinião de quem já tem um em casa.

O que o mouse ergonômico tem de bom?

Por ser vertical, mantém a mão elevada, em posição de "aperto de mão", o que proporciona maior conforto;

Faz com que os pulsos permaneçam em um ângulo de 57 graus, considerado ideal para aliviar a pressão;

Ajuda a realinhar sua postura, mantendo o antebraço e a parte superior do corpo mais relaxados;

Tem botão customizável;

Bateria com até dois anos de vida útil, de acordo com o fabricante;

Permite a conexão de até três dispositivos;

Promete ser silencioso para facilitar a concentração;

Conexão por Bluetooth ou USB;

Feito com plástico reciclado, é certificado carbono neutro;

Disponível na cor grafite.

Imagem: Gustavo/Reprodução Amazon

O que diz quem comprou?

O Mouse Ergonômico Lift Vertical, Logitech, da Logitech, registra mais de 3.800 avaliações na Amazon, e recebeu 5 estrelas de 89% dos compradores, somando um total 4,8 notas positivas (de um máximo de 5). Leia o que diz quem comprou:

Impressionante como fica confortável utilizar um mouse nesse formato. Some a isso a qualidade construtiva e a sensibilidade dos botões, que são muito leves e fáceis de apertar, sem barulho de clique e com um 'wheel' super macio.[...]. Funcionou muito bem no iPad. Cara, o mouse é perfeito. Pode comprar. Giscardson

Produto excelente! Silencioso, adaptação rápida e diminui significativamente a tensão no punho. Andrea

Muito fácil de usar conectar, e a Logitech tem um aplicativo que permite modificar as configurações dos botões, adaptando-os às necessidades de cada cliente. Quanto ao aspecto ergonômico, já senti a diferença nos primeiros dias de uso (não sinto o mesmo impacto que sinto ao usar um mouse no formato tradicional). Dutrag

Extremamente ergonômico e leve. Estava com dores nos pulsos e antebraço devido ao esforço repetitivo com mouse, mas assim que mudei para este modelo da Logi senti um alivio. A posição da mão é realmente muito confortável e natural. Sarah

Pontos de atenção

Para alguns consumidores, a adaptação ao mouse vertical não foi fácil. Há ainda relatos de que o acessório parou de funcionar corretamente após um tempo de uso.

Não me adaptei ao mouse. Passei dias usando e não consegui me adaptar. Senti um desconforto e resolvi devolver. Herickson Ribeiro

O tamanho do mouse é bem pequeno quando comparado com outros mouses verticais. O clique da roda de rolagem é imperceptível, estranho e desagradável. O clique dos botões direito e esquerdo são igualmente imperceptíveis e desagradáveis. Rafael L.P.

