Selênio ajudou animais a recuperarem memória após AVC; veja onde encontrar

O selênio é um mineral com alto poder antioxidante e protetor de neurônios. Estudos mostram que a deficiência de selênio no cérebro leva à rápida redução da capacidade cognitiva. Quem tem Alzheimer, por exemplo, tem somente 60% do mineral presente nos indivíduos saudáveis.

Em um estudo publicado em 2022 na revista Cell Metabolism, pesquisadores testaram a suplementação do mineral em camundongos e revelaram que, após simularem uma lesão semelhante a um AVC (acidente vascular cerebral) nos animais, os déficits de aprendizagem e memória foram resgatados completamente.

"Descobrimos que a suplementação dietética quatro semanas antes do tratamento ou começando imediatamente após a lesão não exibiu efeitos adversos na saúde geral e no comportamento, e conseguiu resgatar completamente os déficits de aprendizagem espacial e memória observados pós-lesão", disseram os autores.

Onde encontrar selênio:

Castanha-do-pará (campeã);

Carnes;

Peixes em geral, incluindo sardinhas e frutos do mar;

Aves;

Ovos;

Cereais integrais;

Semente de girassol;

Nozes;

Castanha-de-caju.

Castanhas e nozes também são ricas em vitamina E, ácido alfalinolênico e ácido elágico, que também ajudam na saúde do cérebro.

Entenda mais sobre o AVC

De forma geral, o AVC é a morte de células do cérebro, que acontece pela interrupção do fluxo sanguíneo no órgão. Essa falta de circulação do sangue pode ocorrer de duas maneiras:

AVC hemorrágico: quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado.

AVC isquêmico: pode acontecer quando há o entupimento de um vaso sanguíneo, devido ao acúmulo de placas de gordura em suas paredes. Ou então quando um coágulo migra para um vaso sanguíneo cerebral e limita o fluxo de sangue, o que vai "matando" as células que não recebem nutrição.

Os sintomas são iguais para homens e mulheres:

Alterações motoras súbitas;

Fraqueza muscular;

Dificuldade na fala;

Confusão mental;

Dor de cabeça repentina;

Dormência na face, braço ou perna.

Aos primeiros sintomas é necessário procurar atendimento médico imediato, para um diagnóstico rápido, tratamento agudo, encaminhamento para uma reabilitação e acompanhamento multidisciplinar para amenizar sequelas.

*Com informações de "Tudo sobre AVC" em VivaBem e reportagens publicadas em 05/02/2021 e 02/11/2018.