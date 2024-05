Milan anuncia demissão do técnico Stefano Pioli

O Milan, vice-campeão da Serie A deste ano, anunciou nesta sexta-feira (24) a rescisão do contrato de Stefano Pioli, seu técnico desde 2019, que comandará pela última vez a equipe lombarda no sábado, durante a 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.

"O AC Milan e Stefano Pioli anunciam que não continuarão a colaboração na próxima temporada", afirmou o time 'rossonero' em um comunicado.

Pioli, que liderou o Milan na conquista de seu 19º título da Serie A em 2022, tinha contrato até junho de 2025.

"O AC Milan agradece sinceramente a Stefano Pioli e à sua comissão técnica pelos cinco anos à frente da equipe principal, marcados por um 'scudetto' inesquecível e um regresso constante às competições mais importantes", acrescenta o texto.

Pioli expressou a sua gratidão ao Milan "pela oportunidade de fazer parte da história deste glorioso clube", diz o comunicado.

A separação amigável deverá abrir caminho, segundo a imprensa italiana, para a chegada do treinador português Paulo Fonseca, que comandou o francês Lille nas duas últimas temporadas e conhece a Serie A porque treinou a Roma entre 2019 e 2021.

Com 74 pontos, seis a mais que o Bologna (3º) e a Juventus (4ª), o Milan vai enfrentar em casa, no sábado, a lanterna e rebaixada Salernitana pela 38ª rodada da Serie A.

