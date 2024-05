Maior emissão e oferta de Treasuries pode pressionar para cima juros neutros, diz membro do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o aumento na emissão e oferta de Treasuries pode pressionar para cima o nível dos juros neutros americanos, caso ultrapasse a demanda pelos títulos. O dirigente ponderou que "não é novidade" que os Estados Unidos estão em uma trajetória fiscal insustentável, mas ainda será necessário avaliar outros fatores antes de concluir se houve aumento nos juros neutros (R*).

"A taxa R* não é um número preciso, como a taxa de desemprego, e que pode ser medida diretamente", apontou Waller, durante painel da Conferência Econômica Reykjavík. acrescentando que estimativas costumam carregar "alto nível de incerteza". "Por isso, precisamos ser humildes ao citar um valor numérico para os juros neutros."

O dirigente ainda comentou que não espera um recuo intenso na demanda de BCs globais por Treasuries, embora o crescimento possa desacelerar.

Ele também não prevê uma deterioração no "status ou influência" global do dólar no curto prazo.

Waller vota nas decisões monetárias do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do BC norte-americano.