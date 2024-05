Lucid Group demitirá 400 funcionários em reestruturação

O Lucid Group está demitindo 400 funcionários, ou 6% de sua força de trabalho, como parte de um plano de reestruturação. A fabricante de veículos elétricos disse na sexta-feira que a reestruturação visa reduzir custos como resultado da evolução das necessidades de negócios e melhorias de produtividade.

A empresa espera registrar entre US$ 21 milhões e US$ 25 milhões em encargos, a maior parte dos quais será reconhecida no segundo trimestre.

O plano deve estar praticamente concluído até o final do terceiro trimestre. Numa carta aos funcionários, o CEO e Diretor de Tecnologia Peter Rawlinson disse que as demissões afetarão funcionários em todos os níveis, incluindo liderança e gestão de nível médio. A redução da força de trabalho não afetará os funcionários horistas de manufatura e logística, disse ele.

"Estou confiante de que a Lucid entregará o melhor SUV veículo utilitário esportivo do mundo e expandirá dramaticamente nosso mercado total endereçável, mas ainda não estamos gerando receita com o programa", disse Rawlinson.

A Lucid concentrará seus recursos na aceleração da aquisição de novos clientes e iniciará a produção de seu programa Gravity SUV até o final de 2024 e de seu programa de médio porte no final de 2026, enquanto continua monitorando suas despesas.

O plano de reestruturação da empresa surge pouco depois de ter registrado um prejuízo menor no primeiro trimestre e um aumento de 16% nas receitas, à medida que continuava a aumentar a produção dos seus veículos elétricos.

Às 13h54 (horário de Brasília), as ações da empresa recuavam 2,21% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.