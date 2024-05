'Número 2' do Comando Vermelho em MG, novo 'Marcinho VP' é preso na Bahia

Marcio Tadeu Lopes Coelho, 39, conhecido como o "Marcinho VP" mineiro, foi preso na noite de terça-feira durante uma operação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e Bahia, a pedido do MP (Ministério Público).

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro. A ação foi realizada pelo Gaeco Sul (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Sul) e pelo Gaeco de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar da Bahia e de Minas Gerais.

O que aconteceu

Preso em Trancoso. Marcinho VP é considerado um dos principais líderes do CV (Comando Vermelho) em Minas Gerais. Ele foi preso em Trancoso, na Bahia, onde morava há alguns anos.

Estava foragido. Apontado como o "número 2" da facção em Minas Gerais, ele estava foragido da justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de diversas passagens pela polícia. Ele era investigado pelo MP de Minas Gerais e também da Bahia.

Drogas, armas e documentos falsos. Durante a ação, segundo o MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), foram apreendidas drogas, armas e documentos falsos. O criminoso tentou ludibriar os policiais se passando por outra pessoa, com o intuito de escapar da prisão.

"Alvo prioritário" em MG. Marcinho VP é considerado um dos principais responsáveis pela atividade ilícita da organização criminosa no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, no Vale do Mucuri e na região sul da Bahia, informou o MP-MG. Ele era considerado um "alvo prioritário" em Minas.

Grande influência na Rocinha. Apesar de estar morando na Bahia, o criminoso exercia ainda "grande influência" na Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, afirma o MP-MG.

Levado para BH. "Marcinho VP" foi levado na noite de quarta-feira, em uma aeronave da Polícia Militar, para Belo Horizonte (MG). Ao chegar na cidade, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Menção ao carioca

Marcinho VP "original" é carioca. Marcio Tadeu leva o apelido do criminoso carioca Marcio Santos Nepomuceno, que tem 47 anos e passou 27 deles na prisão. Sua trajetória foi marcada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, violência e ascensão meteórica no Comando Vermelho, facção de grande influência no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros.

Apelido é para demonstrar lugar. Fontes ligadas ao MP de Minas Gerais dizem que Márcio Tadeu escolheu carregar o apelido do comparsa de facção como uma menção, uma espécie de "título" para demonstrar seu lugar de destaque na organização.

Marcinho VP mineiro é natural de Teófilo Otoni. O criminoso é da mesma cidade onde nasceu "Andinha" (ou "Bala"), apontado como o líder número 1 da facção no estado. Ele iniciou suas operações em cidades do Vale do Mucuri, onde está localizado o município.

O CV em MG. Em abril, um vídeo supostamente gravado por Andinha circulou nas redes sociais e grupos de WhatsApp, em que ele ameaça invadir território rival, na região da comunidade do Morro do Eucalipto, em Teófilo Otoni.