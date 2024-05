Huang: quem é bilionário que se tornou um dos mais ricos do mundo com a IA

A empresa de tecnologia Nvidia novamente apresentou números impressionantes no mercado, com um crescimento de 628% em relação ao ano anterior. E um dos nomes responsáveis pelo sucesso é Jensen Huang, CEO e presidente.

Ele criou a empresa em 1993, ao lado de sócios. Hoje, ele possui 3% das ações da Nvidia, que abriu capital em 1999. Com Huang, a empresa ganhou destaque no mercado de chips para jogos de computador e também na projeção de chips para data centers e carros autônomos.

Segundo a Forbes, o patrimônio de Huang hoje é estimado em US$ 92,9 bilhões, o que o coloca como a 17ª pessoa mais rica do mundo. A primeira vez que ele figurou na lista de bilionários da revista foi em 2017. Mas o grande salto de sua riqueza foi de 2023 para 2024, pulando de US$ 21 bilhões para mais de US$ 70 bilhões, com o boom da inteligência artificial. Afinal, toda a tecnologia de inteligência artificial, incluindo o famoso Chat GPT, necessita de processadores de alto desempenho, uma das especialidades da empresa.

Trajetória

Migrou para os Estados Unidos na infância. Nascido em Taiwan, se mudou para Tailândia quando criança, mas aos nove anos migrou para os Estados Unidos. O motivo da mudança, com o irmão, foi a instabilidade de seu antigo país.

Seus tios o consideravam "problemático", segundo a Forbes. Logo que chegou aos Estados Unidos, foi para um internato na zona rural do Kentucky, onde precisava limpar o banheiro do local.

Destaque no tênis de mesa. Antes do sucesso no ramo da tecnologia, se destacou como atleta de tênis de mesa e chegou a ser campeão nacional júnior. Fez faculdade na Universidade do Estado do Oregon e depois mestrado em engenharia elétrica em Stanford. Segundo Huang, foi na faculdade que ele se encantou pela magia dos computadores.

Paixão que vai além dos computadores. Além da tecnologia, na faculdade, o empresário se apaixonou por Lori Mills, sua esposa. Os dois faziam atividades juntos no laboratório e se casaram cinco anos depois.

Relação com o passado

Huang demonstra gratidão por seu passado com doações. Primeiro, enviou US$ 2 milhões para que o internato de sua infância ganhasse um dormitório feminino. Para as universidades, as doações foram ainda mais generosas: US$ 30 milhões para Stanford, e US$ 50 milhões para a do Oregon. O dinheiro também foi destinado a melhorias nas instituições.