Homem cai de balão durante campeonato de balonismo no interior de SP; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um homem caiu de um balão durante o Campeonato Paulista de Balonismo, que acontecia hoje de manhã em São Carlos (SP).

O que aconteceu

A vítima sofreu ferimentos leves. Após a queda, o homem teve um leve arranhão e não precisou ser atendido por socorristas, segundo a Federação Paulista de Balonismo. A instituição lamentou o incidente e acrescentou que foi um ocorrido "fora do normal".

Vídeo mostra o momento da queda. Poucos segundo antes, uma testemunha se impressionou com a força do vento e gritou que o balão iria bater no solo. A competição estava sendo transmitida ao vivo pelo Instagram quando houve o incidente.

O homem era um membro da equipe, mas não era o piloto. O responsável pelo balão continuou voando e, mesmo após o incidente, seguiu a trajetória para continuar o restante das provas. O piloto não se feriu.

A programação do campeonato não foi afetada pelo incidente. O incidente aconteceu durante o segundo voo competitivo da competição, serão quatro no total. A programação começou na quarta-feira (22) e se estende até domingo (26).

O UOL tenta contato com a Prefeitura de São Carlos e com a empresa RVB, que patrocinava o balão envolvido no incidente. O texto será atualizado em caso de resposta.