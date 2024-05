Gol e Azul anunciam compartilhamento de mais de 150 destinos domésticos

Gol e Azul anunciaram na noite de quinta-feira um acordo de codeshare que englobará mais de 150 destinos operados pelas duas companhias aéreas, informaram as empresas em comunicado, acrescentando que as rotas envolvidas serão aquelas operadas por uma das companhias e não pela outra.

De acordo com comunicado das duas empresas, as ofertas de rotas em codeshare estarão disponíveis para venda a partir do final de junho nos canais de ambas as companhias. As rotas que são operadas por ambas as empresas não fazem parte do acordo.

"A Gol e a Azul sempre estiveram comprometidas em expandir o mercado de aviação brasileiro. Este acordo de codeshare vai proporcionar aos clientes acesso a ainda mais opções para viajar pelo nosso país. A Gol já oferece mais de 60 acordos comerciais diferentes com muitas companhias aéreas parceiras globais e estamos ansiosos para expandir esse benefício dentro do Brasil também", disse o presidente-executivo da Gol, Celso Ferrer, de acordo com o comunicado.

(Por Eduardo Simões)