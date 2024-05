Garrafa térmica grandona promete bebida gelada o dia todo; veja opiniões

O Guia de Compras UOL encontrou um produto que promete ajudar você a chegar mais perto da quantidade diária ideal de água: a Garrafa Térmica Isolada a Vácuo, da marca VXN, que tem capacidade de 1,7 litro.

O modelo, que está fazendo sucesso na Amazon, tem ainda outras vantagens, como o design eficiente, com botão "One Touch Open and Close" e tampa higiênica flip top, além de trava à prova de vazamentos. Veja a seguir mais detalhes sobre o produto e confira a opinião de quem o comprou.

O que esta garrafa promete?

Com capacidade de 1,7 litros, ela ajuda a atender à necessidade diária de consumo de água;

Feita de aço inoxidável e isolada a vácuo, retém frio e calor e impede a condensação do lado de fora;

Tem trava à prova de vazamentos e canudo longo que chega até o fundo e facilita na hora de beber;

Conta com botão para abertura e fechamento, e tampa higiênica flip top;

Tampa e canudo podem ser desmontados de forma independente para facilitar a limpeza;

O que diz quem a comprou?

O produto tem mais de 170 avaliações na Amazon e nota média de 4,8 (do total de cinco). Leia a seguir alguns dos comentários feitos pelos consumidores.

Nunca vi nada igual: coloco seis ou sete pedras de gelo e completo com água também gelada e sempre fica gelada por mais de 24 horas. Detalhe, ainda com pedaços de gelo. Pode comprar sem receio algum. Denilson

Linda, com uma excelente qualidade!!! E realmente mantem gelada... Bibiana

Realmente é térmica. Fica horas e mantém a temperatura. Bonita e ótimo pelo valor. Malu_santos

Até o momento a garrafa atende a expectativa. Bom revestimento, bom material, conserva a água gelada e é bastante funcional. João Paulo

Pontos de atenção

Por outro lado, há críticas sobre o formato e a capacidade da garrafa de manter a temperatura da bebida.

O único senão é por conta do formato, que não é possível colocar no console entre os bancos da frente do carro. Mariangelica de Almeida

Conserva bastante tempo a água gelada. Atende meu dia de trabalho todo. A quantidade de água que precisava, só fica pesada, e por ser bem grande não entrou em nenhum dos consoles do carro . Isis

