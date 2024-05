Encomendas de bens de capital dos EUA se recuperam em abril

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas bens de capital manufaturados nos Estados Unidos se recuperaram mais do que o esperado em abril e as remessas desses bens também aumentaram, sugerindo alta nos gastos das empresas com equipamentos no início do segundo trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados a defesa e excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,3% no mês passado, depois de uma queda revisada para cima de 0,1% em março, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,1%, depois de uma queda de 0,2% em março conforme informado anteriormente. As remessas subiram 0,4%, depois de terem caído 0,3% em março.

Os gastos das empresas com equipamentos se recuperaram marginalmente no primeiro trimestre, após duas quedas trimestrais consecutivas, dando uma pequena contribuição para o ritmo de crescimento anualizado de 1,6% da economia.

O investimento tem sido prejudicado pelo aumento total de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022, o que reduziu a demanda por bens e aumentou os custos de financiamento para as empresas.

Economistas esperam que o banco central dos EUA inicie seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro. O Fed tem mantido sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)