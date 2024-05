Dólar à vista fecha em alta de 0,29%, a R$5,1682 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - A busca por proteção na reta final desta sexta-feira, antes do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, fez o dólar à vista fechar o dia em leve alta ante o real, em movimento influenciado ainda por comentários sobre a inflação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enquanto no exterior a divisa norte-americana cedia ante boa parte das demais moedas.

O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,1682 reais na venda, em leve alta de 0,29%. Na semana, a divisa acumulou avanço de 1,28%.

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,50%, a 5,169.5 reais na venda.