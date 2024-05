Djokovic é eliminado nas semis em Genebra, às vésperas de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic foi a Genebra em busca de certezas, mas deixa a Suíça com mais dúvidas, depois de ser eliminado nesta sexta-feira (24) nas semifinais deste torneio ATP 250, disputado no saibro, pelo tcheco Tomas Machac (N.44), com parciais de 6-4, 0-6 e 6-1.

"É claro que estou preocupado. Não joguei bem este ano", reconheceu o astro.

"Tive alguns bons jogos aqui, mas é o que temos e preciso aceitar isso. Não me considero um favorito agora. Vou jogo a jogo, veremos até onde chego", disse ele sobre Roland Garros, que começa no domingo.

Este novo revés para o número 1 do mundo, que vive uma crise de resultados desde o início de 2024, alimenta dúvidas sobre suas condições físicas nas horas que antecedem o início do segundo 'major' do ano, onde o sérvio tentará defender seu título.

'Djoko' ainda não alcançou uma final em 2024, algo que não lhe acontecia neste momento da temporada desde 2018.

Contra Machac, Djokovic teve dificuldades no início da partida para confirmar seu saque, em um game que durou 11 minutos. Mais bem-sucedido nas devoluções do que no serviço, o sérvio conseguiu o primeiro break, fazendo 2 a 1, para confirmar a vantagem com o próprio saque e abrir 4 a 1.

Mas quando parecia que a melhor versão de Djokovic estava reaparecendo, o jogo do sérvio entrou em colapso repentinamente.

Com 4-2 no placar, o sérvio cometeu diversas faltas diretas, perdeu o saque e permitiu que Machac empatasse em 4-4. O tcheco aproveitou o caos para fechar o primeiro set em 58 minutos.

Nesse momento, 'Djoko' pediu atendimento médico e iniciou o segundo set com um duplo break, jogando com impulsos intermitentes, capaz de exibir golpes geniais e cometer erros grosseiros.

"Tive uma sensação ruim no estômago, não foi uma boa noite. Mas não quero tirar nada da vitória dele. Ele mereceu. Para ser sincero, não sei o que pensar deste jogo. Quero esquecer e ir a Paris", acrescentou o sérvio.

Ainda assim, Djokovic fechou o segundo set em meia hora com um "pneu" (6-0), aproveitando os erros do tcheco.

Mas, novamente, o terceiro set trouxe consigo uma mudança de roteiro. Levado ao erro diversas vezes por um adversário mais explosivo, o número 1 voltou a se desconectar, cedeu o saque duas vezes seguidas e deixou o caminho livre para a vitória do tcheco após 2 horas e 6 minutos de jogo.

Esta será a primeira final do circuito para o jovem de 23 anos, que enfrentará o norueguês Casper Ruud (N.7) ou o italiano Flavio Cobolli (N.56).

