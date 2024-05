Dívida externa bruta estimada é de US$ 352,281 bi em abril, revela BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em abril é de US$ 352,281 bilhões. Segundo a instituição, em março, a dívida estava em US$ 353,704 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 263,526 bilhões em abril, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 88,755 bilhões.