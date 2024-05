Dirigente repete que BCE pode cortar juros em junho, mas vê ajuste seguinte só em setembro

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel repetiu nesta sexta-feira, 24, que há "alta probabilidade" de que a autoridade monetária corte juros na próxima reunião, em junho. No entanto, defendeu que a instituição deve manter a política inalterada no encontro seguinte, em julho, e esperar para decidir um novo ajuste apenas em setembro.

Em entrevista à Bloomberg TV, Nagel minimizou o avanço salarial no primeiro trimestre, conforme informado ontem pelo BCE.

Segundo ele, há sinais contínuos de desinflação na zona do euro. Nagel, que também preside o BC da Alemanha, comentou que as decisões do BCE são independentes da trajetória do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).