Grão, moído ou cápsula: selecionamos cafés com até 37% OFF para você provar

O Dia Nacional do Café é comemorado nesta sexta-feira (24). E, para celebrar a data, o Guia de Compras UOLselecionou uma lista especial de ofertas para os entusiastas dessa bebida. Os descontos chegam a 37%.

A seleção inclui cafés em grãos, para quem curte moer na hora, os já moídos e as práticas cápsulas, compatíveis com cafeteiras específicas. Confira nossas sugestões e aproveite um bom café:

Embalagem com 1 kg de grãos torrados

Torra média

Aroma com notas cítricas

Embalagem de 250g de café torrado e moído

Torra média

Tem baixo amargor; é levemente adocicado, com aroma florado e traços frutados

Embalagem com 50 cápsulas

Torra clara

Embalagem de 250g de café em grãos

Torra média

100% arábica

Embalagem com 10 cápsulas

Sabor do tradicional café filtrado brasileiro

Tem sabor cítrico, corpo médio e alta acidez

Embalagem com 1 kg de café em grãos

Torra média

Café arábica

Embalagem com 60 cápsulas

São diferentes sabores, como amêndoas torradas e chocolate com menta

Embalagem com 10 cápsulas

Café tipo ristretto

Aroma picante

Embalagem com 250 g de café torrado e moído

Aroma suave e com notas de chocolate

Torra média

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.