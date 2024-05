Freixo ironiza vitória de Castro no TRE: "Responde por corrupção no STJ"

Marcelo Freixo (PT) respondeu na rede social X a Cláudio Castro (PL) após o governador do Rio celebrar a vitória no TRE-RJ que o livrou da cassação pelo escândalo dos cargos secretos da Fundação Ceperj e da Uerj. Caso foi revelado pelo UOL.

O que aconteceu

Freixo afirmou que Castro responde por denúncias de corrupção no STJ. "Não é só com a Justiça Eleitoral que você tem que se preocupar, com a criminal também, afinal você responde denúncia por corrupção no STJ. O final dessa história é trágico e o povo do RJ infelizmente já conhece", escreveu o presidente da Embratur.

O petista também acusou o governador de contratar funcionários-fantasmas. "Eu já ganhei e já perdi eleições, Cláudio Castro. Todas elas disputadas por mim de forma limpa e democrática, sem contratar quase 30 mil funcionários-fantasmas para fazer campanha e sem desviar dinheiro público", disse.

Eu já ganhei e já perdi eleições, Cláudio Castro. Todas elas disputadas por mim de forma limpa e democrática, sem contratar quase 30 mil funcionários fantasmas para fazer campanha e sem desviar dinheiro público. Não é só com a Justiça Eleitoral que você tem que se preocupar, com? -- Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 24, 2024

Castro celebrou vitória nas redes sociais com citação a Freixo. "Repito o que sempre disse ao ex-deputado Marcelo Freixo: respeite o resultado das urnas e a vontade do nosso povo. A democracia hoje é a grande vitoriosa", afirmou o governador no X, antigo Twitter.

Repito o que sempre disse ao ex-deputado Marcelo Freixo: respeite o resultado das urnas e a vontade do nosso povo.



A democracia hoje é a grande vitoriosa. -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) May 23, 2024

Castro escapou de cassação por um voto

O placar no TRE-RJ terminou em 4 a 3 a favor do governador. Nenhum dos desembargadores negou a existência das irregularidades reveladas pelo UOL. Porém, a maioria sinalizou que a questão não deveria ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, e sim por outras instâncias.

O advogado de Freixo diz que vai recorrer ao TSE. Após o julgamento, Paulo Henrique Teles Fagundes afirmou que a disputa de 2022 foi "viciada" e que houve "um derrame de dinheiro às vésperas das eleições". O atual presidente da Embratur foi adversário de Castro nas eleições daquele ano.

O Ministério Público Eleitoral informou que também vai ao TSE contra a absolvição. "Não faltaram provas", afirmou a procuradora regional eleitoral Neide Cardoso após o resultado.

Além de Castro, outras 12 pessoas eram réus na ação. Entre elas estavam o atual vice-governador Thiago Pampolha (MDB) e o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio).