Brasil tem déficit em conta corrente maior do que o esperado em abril

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes bem pior do que o esperado em abril, com os investimentos diretos no país também aquém da expectativa, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

O déficit em transações correntes ficou em 2,516 bilhões de dólares em abril, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,57% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo mês de 2023 houve déficit de 247 milhões.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de 1,05 bilhão de dólares no mês.

Em abril, os investimentos diretos no país alcançaram 3,867 bilhões de dólares, bem abaixo dos 4,873 bilhões de dólares projetados na pesquisa mas um pouco melhor que os 3,059 bilhões no mesmo período do ano passado.

A conta de renda primária ficou negativa em 5,482 bilhões de dólares, ante rombo de 4,387 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

Em abril, a balança comercial teve superávit de 6,798 bilhões de dólares, contra 7,376 bilhões de dólares no mesmo mês de 2023.

As exportações de bens totalizaram 31,4 bilhões de dólares e as importações, 24,6 bilhões. Isso representa altas de 11,7% e de 18,6% na comparação interanual.

Já o rombo na conta de serviços ficou em 3,985 bilhões de dólares, contra saldo negativo de 3,142 bilhões de dólares em abril do ano anterior.

(Por Camila Moreira)