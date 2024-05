Amigo de casal morto pelo filho no Rio diz que adolescente era "agressivo"

Um amigo do casal morto pelo filho na quinta-feira (23), na zona oeste do Rio de Janeiro, disse que o adolescente era "briguento" e de "poucos amigos".

O que aconteceu

O adolescente de 16 anos ligou para a polícia e disse que matou os pais a marteladas. Os crimes aconteceram na casa da família, no bairro Taquara. Após as pancadas, o jovem ainda ateou fogo no quarto das vítimas.

Ao UOL, um amigo do casal relatou que o jovem era "briguento", apesar de quieto. O vizinho do casal narrou que já chegou a separar brigas do adolescente, e que presenciou o garoto fugir de casa.

O amigo mora há 50 anos no bairro onde o crime ocorreu. Segundo ele, os pais do jovem eram "tranquilos" e não costumavam discutir.

"Tratava bem, dava do bom e do melhor". Ainda de acordo com o vizinho, o jovem tinha bons exemplos em casa, citando o esforço dos pais para proporcionar uma boa vida para o adolescente - filho único do casal.

Era frio, calado. Não tinha papo. Uma vez separei uma briga dele com um garoto e ele era agressivo. Percebia também que ele não tinha muitos amigos, só tinha um amigo que parecia mais novo, mas também não sei dizer quem é

Amigo do casal morto

"Matriculou no jiu-jítsu para acalmá-lo"

"Não bebia nem usava drogas". Apesar de descrever o jovem como alguém agressivo e de poucas palavras, o vizinho da família disse que nunca viu o adolescente consumir nenhum entorpecente, nem ter contato com bebida alcoólica.

O jiu-jítsu era uma estratégia para socialização do filho. O comerciante explica que a ideia de colocar o garoto para praticar o esporte tinha como objetivo fazê-lo concentrar sua força e deixá-lo mais calmo. Segundo a PMRJ, o jovem relatou que matou os pais por não permitirem que ele faltasse à aula para descansar para o jiu-jítsu.

O amigo narra, ainda, que o pai do jovem havia contado a história de vida do adolescente. Segundo ele, o jovem era o caçula de quatro irmãos adotados por pessoas diferentes. "Quando foi morar com a família, o menino tinha mais de seis anos", diz

Dois cachorros da família seguem na casa. O vizinho explicou que após o ocorrido, os animais não tiveram com quem ficar, e como os bichos são acostumados com ele, fará o resgate e cuidará dos animais até que algum familiar entre em contato.

Entenda o caso

Adolescente teria matado os pais após uma discussão. Segundo informações da PMRJ, o rapaz brigou com pai e mãe por não permitirem que ele faltasse à escola para repousar para uma aula de jiu-jítsu.

Jovem foi lanchar com um amigo após matar os pais. Ao retornar para a casa, incendiou os corpos do pai e da mãe, mortos num quarto no segundo andar da residência. O adolescente confessou à polícia ter matado o casal a marteladas.

Adolescente ligou para a PM e para os bombeiros após ter matado os pais. As chamas consumiram todo o segundo andar da casa. Conforme o Corpo de Bombeiros do Rio, o fogo foi contido, mas a parte superior da residência ficou destruída. Posteriormente, os corpos carbonizados foram retirados e encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

Polícia Civil realiza diligências. A Delegacia de Homicídios da Capital já está ouvindo testemunhas e colocou o adolescente à disposição da Justiça com base na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente.