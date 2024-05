Adolescente é apreendido sob suspeita de matar os pais e atear fogo na casa, no Rio

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia suspeito de matar os pais no fim da tarde de quinta-feira, 23, na Taquara, bairro da zona oeste do Rio. Depois, ele ateou fogo no quarto do casal, segundo o registro policial.

O jovem foi apreendido por policiais militares do 18º BPM. Eles foram acionados na madrugada e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo do casal carbonizado. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi "apreendido em flagrante pelo crime". Agentes da especializada fazem diligências nesta sexta-feira (24) e querem ouvir testemunhas para esclarecer o crime e a motivação.

Este é o segundo caso em menos de uma semana de apreensão de um jovem acusado de assassinar os pais adotivos. No domingo, 19, um adolescente de 16 anos telefonou para a polícia afirmando que havia matado sua família dentro da casa onde vivia, localizada na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo. A motivação, segundo o infrator, seria por seus pais terem confiscado seu celular.