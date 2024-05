Ações se recuperam e fecham em alta, mas Dow Jones cai na semana

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, após perdas acentuadas no dia anterior, com a notícia de uma melhora na perspectiva dos consumidores em relação à inflação, levando o índice de tecnologia Nasdaq a uma quinta semana consecutiva de ganhos e a um recorde de fechamento.

O Departamento de Comércio dos EUA informou que as novas encomendas dos principais bens de capital manufaturados nos EUA se recuperaram mais do que o esperado em abril, enquanto um relatório da Universidade de Michigan apontou que as expectativas de inflação dos consumidores melhoraram no final de maio, depois de terem se deteriorado mais cedo no mês.

"Os dados chegaram um pouco melhores do que as pessoas pensavam nesta manhã. Os bens duráveis foram um número bastante sólido. ... E as expectativas do consumidor não foram ótimas, mas não foram ruins, foi melhor do que as pessoas esperavam", disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management.

O Dow Jones teve variação positiva de 0,01%, para 39.069,59 pontos. O S&P 500 subiu 0,70%, para 5.304,72 pontos. O Nasdaq avançou 1,10%, para 16.920,79 pontos.

Apesar dos ganhos de sexta-feira, o Dow Jones interrompeu sua alta de cinco semanas um dia depois de registrar sua maior queda percentual diária em mais de um ano.

Na semana, o Dow Jones caiu 2,34%, o S&P 500 teve variação positiva de 0,03% e o Nasdaq ganhou 1,41%.

Os volumes de negociação estavam reduzidos antes do feriado do Memorial Day na segunda-feira.

Os serviços de comunicação ganharam 1,29% como o melhor desempenho entre os 11 principais setores do S&P, enquanto os de tecnologia e serviços públicos avançaram cerca de 1% cada.

Os mercados estão precificando uma chance de 49,4% para um corte nos juros na reunião de setembro do Fed, abaixo dos 54,8% de uma semana atrás, mostrou a ferramenta FedWatch da CME.