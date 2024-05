7 frutas com casca comestível que você deveria experimentar

Sabia que várias frutas podem ser ingeridas sem serem descascadas ou suas cascas serem incorporadas em uma variedade de receitas? As cascas, além de saborosas, são ricas em nutrientes essenciais para o corpo, como fibras e vitaminas.

Abaixo, veja 7 frutas com cascas que são comestíveis:

1. Melancia

Imagem: iStock

Embora seja menos comum, a parte branca da melancia (entrecasca) é rica em vitaminas, zinco, magnésio e licopeno. Seu sabor é neutro e pode ser consumida de várias formas, como refogada, em sucos, doces, compotas e farofas.

2. Kiwi

Imagem: iStock

A casca do kiwi é mais rica em antioxidantes do que a polpa. Além disso, contém vitamina C e fibras. Auxilia no funcionamento do intestino, na imunidade e no combate a radicais livres.

3. Pêssego

Imagem: iStock

A casca do pêssego é fonte de vitaminas A e E, que ajudam a eliminar o excesso de líquidos do corpo, prevenindo a retenção hídrica, e contribuem para a saúde dos olhos e da pele. O ideal é consumi-la in natura.

4. Maçã

Imagem: iStock

Rica em fibras, a casca da maçã favorece o funcionamento intestinal. Também possui antioxidantes, vitamina B e ácido fólico. Recomenda-se o consumo diário da fruta in natura.

5. Banana

Imagem: iStock

A casca da banana é rica em fibras, luteína (antioxidante que protege os olhos) e triptofano, que está associado ao bem-estar. Além disso, contém potássio, cálcio e ferro. Pode ser consumida em bolos, farofas, brigadeiros, tortas e doces.

6. Laranja

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Famosa por ser fonte de vitamina C, a casca da laranja também contém esse nutriente. Além disso, possui vitamina B, cálcio, potássio e magnésio. Devido ao seu sabor cítrico, o ideal é usar as raspas da casca em doces ou molhos.

7. Abacaxi

Abacaxi Imagem: Red Helga/Getty Images

A casca do abacaxi contém três vezes mais fibras e duas vezes mais vitamina C do que a polpa. Pode ser utilizada em sucos.

Fontes: Laura Alonso, nutricionista e conselheira do CRN-3 (Conselho Regional de Nutricionistas 3º Região); Erine Matos, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Débora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho.

*Com informações de reportagem publicada em 25/02/2022