Yellen quer um "muro de oposição" do G7 ao excesso de capacidade industrial da China

Por David Lawder

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira que deseja que os países orientados para o mercado apresentem um "muro de oposição" à China em relação às suas políticas industriais, uma questão fundamental que ela está promovendo em uma reunião de finanças do G7 nesta semana.

Yellen também disse em uma coletiva de imprensa que está buscando um "acordo geral sobre o conceito" dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais do G7 sobre um plano para antecipar os rendimentos de cerca de 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados que poderiam fornecer à Ucrânia um apoio financeiro significativo para além de 2025.

Os dois tópicos devem dominar a reunião dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais no norte da Itália na sexta-feira e no sábado.

Yellen disse que muitos países além das democracias industriais avançadas do G7 estão preocupados com o investimento excessivo da China em veículos elétricos, produtos solares, semicondutores, aço e outros setores estratégicos, incluindo México, Índia e África do Sul.

Sem mudanças na política chinesa, Yellen disse que as economias orientadas pelo mercado enfrentam uma enxurrada de exportações baratas da China que ameaçará a viabilidade de seus fabricantes.

Ela disse que não está pedindo aos países que espelhem as tarifas dos EUA ou que coordenem de perto as respostas de suas políticas comerciais.

"Mas precisamos nos unir e enviar uma mensagem unificada à China", disse Yellen. "Para que eles entendam que não é apenas um país que se sente assim, mas que eles enfrentam um muro de oposição à estratégia que estão adotando."

Ela disse que as autoridades do G7 discutirão suas respostas e preocupações que irão apresentar a Pequim.

O apelo de Yellen pela unidade do G7 em relação à China ocorre logo após o governo Biden ter anunciado novas tarifas pesadas sobre veículos elétricos, baterias, painéis solares e outros produtos chineses, em uma tentativa de proteger os investimentos dos EUA para desenvolver esses setores no país. Algumas dessas tarifas mais altas começarão em 1º de agosto

Yellen pediu esta semana que os EUA e a Europa respondam ao investimento excessivo da China em veículos elétricos, produtos solares, semicondutores, aço e outros setores importantes de uma "forma estratégica e unida" para manter os fabricantes viáveis em ambos os lados do Atlântico.