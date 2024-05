Vinho de mirtilo é 'superalimento'? Vantagem existe, mas é preciso cuidado

"Um dos cinco alimentos que ajudam a viver mais", constatou a Universidade Harvard (EUA) sobre o mirtilo, frutinha azul fonte de vitaminas e minerais, além de vários compostos com atividade antioxidante. Essas características levam alguns cientistas a considerar o blueberry um "superalimento".

Para um envelhecimento saudável, é um "santo graal", sugeriu o pesquisador de longevidade Neil Paulvin.

A fruta pode ser consumida de várias formas: congelada, assada, misturada em outros tipos de comida ou em saladas de frutas. E pode até ser degustada em forma de vinho.

Pesquisadores da Universidade de Córdoba (Espanha) realizaram um experimento com o mirtilo: trituraram a fruta e adicionaram a uma solução de açúcar e fermento para fazer litros de um suco. Após mais alguns processos técnicos, obtiveram um vinho doce e um seco.

A pesquisa, divulgada no dia 15 de maio na ACS Food Science & Technology, revelou que, não importa as variações de temperatura ou duração da fermentação, todos os vinhos fabricados exibiram uma atividade antioxidante superior ao suco de mirtilo puro.

"Os benefícios dos mirtilos são maximizados na vitivinicultura, no entanto, a sua composição é fortemente influenciada pela temperatura e duração da fermentação", afirmaram os pesquisadores.

Entretanto, antes que você ache que esse tipo de vinho é a nova "salvação", é importante lembrar que, ao mesmo tempo em que os antioxidantes fazem bem, o álcool faz mal à saúde. Não há muitos estudos à respeito da bebida feita com mirtilos, mas, quando o assunto é saúde, no caso do vinho tradicional, feito com uvas, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é não beber (e preferir um suco de uva). Mas se deseja fazê-lo, que o consumo seja de baixo a moderado.

Embora cada alimento possua suas características nutricionais, o papel dele deve ser compreendido dentro de um contexto que considera dieta e estilo de vida. Por isso que, quando se trata de vinho e saúde, seu consumo deve ser de baixo a moderado, e ainda precisa acontecer durante o almoço e o jantar, acompanhado de boa hidratação ao longo do dia.

Saiba mais sobre o mirtilo

O alimento foi introduzido no Brasil apenas na década de 1980, quando começou a ser cultivado na região Sul do país. Ele é consumido e produzido em larga escala nos Estados Unidos e na Europa.

Os diversos benefícios da fruta ocorrem devido ao poder antioxidante dos compostos ativos como o tanino, os ácidos fenólicos e a antocianina, que dá o pigmento azul da casca. Apesar de pequeno, o mirtilo está entre os alimentos que possuem mais antioxidantes. Além disso, é rico em vitaminas e minerais, o que favorece a prevenção de muitas doenças.

Alguns de seus benefícios incluem:

Faz bem para o coração

Melhora a visão

Controla o diabetes

Combate infecção urinária

Reduz hipertensão

Ajuda na prevenção do câncer

Pode ser consumido como fruta fresca e em várias formas processadas termicamente como chás, geleias, compotas, sucos, purês e extratos. O consumo in natura é mais aconselhável para não perder as propriedades nutricionais. O ideal é consumir cerca de 25 g por dia para usufruir dos seus benefícios. Mas, se não for possível incluí-lo na dieta diária, a recomendação é consumir pelo menos três vezes por semana.

Fontes: Natália Guardieiro, médica do esporte do Hospital das Clínicas de São Paulo; Helena Ximenes, nutricionista com doutorado em Ciências pela USP e membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (SP-MG) e Tarcila Ferraz de Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/03/2019 e 22/08/2023