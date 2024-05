Vendas de novas moradias nos EUA caem em abril; preços sobem em relação ao ano anterior

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em abril em meio a um ressurgimento das taxas hipotecárias e preços mais altos, mais uma evidência de que o mercado imobiliário está perdendo força no segundo trimestre.

As vendas de novas moradias caíram 4,7% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 634.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. O ritmo de vendas de março foi revisado para baixo, para 665.000 unidades ante 693.000 informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam mais de 10% das vendas de moradias nos EUA, recuariam para uma taxa de 679.000 unidades.

As vendas de casas novas são contabilizadas na assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, elas podem ser voláteis em uma base mensal.

As vendas caíram 7,7% em abril na comparação anual. As incorporadoras têm construído casas menores e dado incentivos aos compradores para oferecer alguma proteção contra as taxas de hipoteca mais altas. Isso contribuiu para que o investimento residencial crescesse em seu ritmo mais rápido em mais de três anos no primeiro trimestre.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos aumentou até abril, voltando a ficar acima de 7%, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

O preço médio das casas novas aumentou 3,9% em abril em relação ao ano anterior, para 433.500 dólares. A maioria das casas novas vendidas no mês passado estava na faixa de preço de 300.000 a 499.999 dólares.