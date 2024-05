Quem nunca? O que acontece quando se faz xixi (e cocô) na piscina e no mar

Pode já ter acontecido de um xixi ter escapado enquanto você mergulhava na piscina. Mas será que faz mal para saúde nadar em água com urina?

É inesperado, mas o problema é que substâncias do xixi, como ureia e amônia, causam reações químicas com o cloro e formam compostos perigosos para nós. Com eles, podem aparecer irritações na pele, nos olhos, e a piora de quadros alérgicos como a rinite.

Uma opção indicada é não tratar a piscina com cloro e sim com ozônio ou sal. A maior parte das bactérias não resiste a uma piscina bem tratada.

Mas sem desespero: os médicos dizem que os riscos são pequenos desde que a piscina esteja limpa! Na dúvida, o melhor é tomar uma ducha ao sair da água para garantir a limpeza.

E no mar?

O risco no mar é menor do que na piscina. E o principal motivo é a quantidade de água que existe na praia em relação à piscina, que está em um ambiente fechado.

E o cocô?

Sem dúvida, a situação do cocô é mais preocupante, embora seja menos comum que alguém faça fezes dentro da água. Como tem muitos mais vírus, ele pode causar vômitos e diarreias nas pessoas. Em casos mais graves, até doenças como salmonela e hepatite A podem ser transmitidas dentro da água.

Outra coisa importante de se lembrar é que não é apenas o ato de fazer cocô dentro da água que pode gerar essas transmissões. Se uma pessoa entrar na água sem se limpar direito, ela também pode infectar terceiros.

Fontes: Marco Aurélio Sáfadi, diretor do Departamento de Pediatria e Puericultura do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Joana D'arc Gonçalves, infectologista; Rodolpho Telarolli Junior, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp; pesquisa feita pela Universidade de Alberta, no Canadá.

*Com informações de vídeo publicado em janeiro de 2018