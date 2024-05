Quer apimentar a relação? 11 sex toys para presentear no Dia dos Namorados

Um sex toy é um excelente estímulo para não cair na rotina na hora do prazer. Eles ajudam a deixar o clima na cama mais quente e até podem aumentar a intimidade entre os parceiros da relação. E, mesmo que você esteja em carreira solo no momento, eles também podem ser um ótimo convite para explorar o próprio corpo.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL separou uma lista de sex toys para apimentar o Dia dos Namorados. A seleção tem vibrador, sugador de clitóris, plug anal e até kit com vela aromática. Depois de escolher, é só se preparar para despertar desejos e sentir a temperatura subindo na cama.

Oito velocidades e 20 modos de vibração para escolher;

À prova d'água;

Recarregável via USB.

Acompanha três sachês de lubrificantes que podem ser usados com o vibrador;

Tem 30 velocidades de vibração;

É entregue em embalagem discreta.

À prova d'água;

Recarregável;

Promove sensações de sucção e pulsação parecidas com o sexo oral.

Mede 7,5 cm x 1,8 cm;

Disponível na cor preta;

Recarregável.

Feito de aço inoxidável;

Pesa 200 g;

Tem formato de coração na ponta.

Sete modos de sucção;

Tem bateria para funcionar durante 90 minutos;

Botão liga/desliga.

O vibrador tem cinco velocidades e dez tipos de vibração;

Formato do sex toy permite dupla estimulação (vagina e clitóris);

A vela tem aroma amadeirado combinado com notas cítricas.

Feito de silicone;

Recarregável;

Pode estimular clitóris e mamilos.

Ponta feita em silicone cirúrgico macio e antialérgico;

11 programas de intensidades de ondas de pressão;

Pode ser imerso na água por até 30 minutos (um metro de profundidade).

Nove modos de vibração;

Feito em silicone médico;

Funciona durante cerca de 90 minutos, com carga de aproximadamente duas horas.

Dez modos de vibração;

Feita em silicone médico e ABS;

Com cerca de uma hora de recarga, dá para usar por 70 minutos.

