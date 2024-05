Primeiro-ministro francês sobe ao ringue contra jovem promessa da extrema direita

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, e o líder de extrema direita Jordan Bardella estiveram frente a frente nesta quinta-feira (23), em um debate televisivo a poucas semanas das eleições europeias, nas quais as pesquisas preveem uma vitória deste último e um desastre para o partido no poder.

Bardella, candidato do partido Rassemblement National (RN, Reunião Nacional) para o Parlamento Europeu, lidera as intenções de voto na França com 33%, o que representa uma grande vantagem sobre a candidata da situação, Valérie Hayer (16%), segundo uma pesquisa do Ifop-Fiducial publicada nesta quinta-feira.

"Se você está aqui esta noite, é porque comprometeu a sua responsabilidade", disse Bardella a Attal, ao final de quase uma hora e meia de debate na emissora pública France 2, reiterando de forma velada seu apelo à convocação de eleições legislativas antecipadas, caso a situação seja derrotada.

Diante da tragédia anunciada para seu partido, o presidente Emmanuel Macron pediu um maior envolvimento na campanha ao seu primeiro-ministro, que se esforçou durante o tenso debate, em horário nobre, para desmantelar o programa da extrema direita.

"Não sou como você, mudando de opinião sobre tudo (...), dizendo 'queremos sair da Europa' e depois 'no final queremos ficar'; 'queremos sair do euro', e 'no final queremos ficar'", atacou Attal.

"Não sou contra a Europa. Sou contra a forma como a Europa funciona agora", respondeu Bardella, que centrou a sua intervenção na denúncia da "ingenuidade" do governo e da sua "ecologia que pune", e na defesa de um "patriotismo econômico".

O debate, que confirmou o surgimento de uma geração jovem de políticos na França com o primeiro-ministro mais jovem (35 anos) e um líder de oposição ainda mais jovem (28 anos), serviu para realçar as diferentes visões entre os dois.

Do mercado único europeu às tarifas, passando por veículos elétricos, migração, defesa e até acordos de livre comércio com o Mercosul, ambos expuseram suas diferenças.

Mas a discussão mais tensa foi sobre a Rússia. Bardella acusou Macron de "colocar mais lenha na fogueira" quando não descartou o envio de tropas para a Ucrânia, enquanto Attal denunciou que o RN já teve "uma aliança de interesses mútuos com Moscou".

As eleições para o Parlamento Europeu serão realizadas na França em 9 de junho.

bur-tjc/hgs/jb/ic

© Agence France-Presse