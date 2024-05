Porto Alegre volta a alagar, e consulato italiano é evacuado

RIO DE JANEIRO, 23 MAI (ANSA) - O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, que ainda hoje (23) havia sido reaberto ao público após 20 dias de fechamento por causa das inundações que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, foi novamente evacuado por decisão do cônsul Valerio Caruso devido ao novo aumento do nível do rio Guaíba.

Fortes chuvas voltaram a atingir nas últimas horas todo o sul do Brasil após as fortes enchentes que já causaram ao menos 163 mortes e deixaram 75 desaparecidos, agravando especialmente a situação na capital gaúcha.

Porto Alegre ficou completamente inundada por dias, e só nas últimas horas a situação vinha se normalizando, mas a cidade agora se vê novamente invadida pelas águas.

Segundo as últimas informações oficiais, por causa das recentes chuvas o nível do Guaíba aumentou 13 centímetros nas últimas horas, atingindo já nas primeiras horas do dia 3,95 metros (o nível de inundação é a partir dos 3 metros).

Às fortes chuvas se soma o problema do sistema de drenagem das águas que não funciona por causa da inundação, provocando o acúmulo das chuvas sem nenhuma possibilidade de escoamento. No contexto da nova emergência, as autoridades também anunciaram o fechamento das escolas. (ANSA).

