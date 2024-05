Pisada macia: 10 tênis para correr ou caminhar por menos de R$ 350

Escolher um tênis de qualidade é um dos passos para obter mais conforto e melhor desempenho durante a prática de atividades físicas. No entanto, adquirir um bom calçado pode pesar no bolso.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL "garimpou" ofertas de tênis para corrida e caminhada por menos de R$ 350. São modelos mais simples, mas que oferecem solado bastante macio, indicados para iniciantes e amadores. Veja a nossa seleção e escolha o melhor companheiro para os seus treinos. O peso dos produtos pode variar conforme a numeração.

Indicado para o dia a dia e caminhadas

O cabedal (corpo do tênis) é respirável e tem forro macio

Tem peso leve (235 g) e redução de costuras

Recomendado para corrida, caminhada e treino na academia

O cabedal foi idealizado para "abraçar" os pés e oferecer maior conforto

Peso aproximado: 250 g

Indicado para corridas e treinos intensos, segundo o fabricante

Tem cabedal feito em mesh, malha com tramas abertas, para deixar os pés mais frescos durante as atividades físicas

O solado de borracha promove aderência e tração ao pisar

Indicado para atividades físicas no asfalto e na academia

O cabedal deste modelo também é respirável

Tem uma tecnologia de amortecimento que absorve melhor o impacto

Possui a tecnologia Softierfoam, que garante mais conforto e suavidade durante as passadas

O corpo do tênis também é feito em mesh

O peso aproximado é 285g

Tem palmilha macia e removível

É indicado para atividades no asfalto e academia

Peso aproximado: 205 g

Possui forro acolchoado, para maior conforto

Oferece suporte no calcanhar, o que garante mais estabilidade

O solado, por sua vez, tem reforço em borracha, para durar por mais tempo

Recomendado para caminhadas

O corpo do tênis conta ao menos com 50% do material em conteúdo reciclado

Tem entressola que promove amortecimento e conforto

Indicado para atividades no asfalto e academia

Possui cabedal em mesh e material têxtil; forro com reforço acolchoado

Peso aproximado: 225 g

Também recomendado para asfalto e academia

Pesa em torno de 310 g

Tecnologia de absorção de impacto em gel: com base de silicone colocada em locais estratégicos, oferece mais agilidade aos movimentos.

