PIB trimestral deve cair com RS, mas economia vai se recuperar com estímulos, diz Tebet

BRASÍLIA (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve registrar um trimestre de queda sob efeito do desastre provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, mas a economia deve se recuperar até o fim do ano com a adoção de estímulos pelo governo, disse nesta quinta-feira a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Em fórum promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Tebet afirmou que agentes de mercado têm apontado para um impacto negativo do desastre no Estado sobre a atividade do país, acrescentando que acredita que “tenhamos realmente uma queda” no trimestre.

“É natural que aconteça, a economia do Rio Grande do Sul está paralisada, mas com a quantidade de estímulos que estamos fazendo, dentro do limite... acreditamos que depois desse trimestre que possa ter uma ligeira queda, nós tenhamos até o final do ano novamente a economia recuperada”, afirmou.

(Por Bernardo Caram)