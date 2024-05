PF vê indício de desvio de emenda de Chiquinho Brazão e pede novo inquérito

A Polícia Federal pediu a abertura de um novo inquérito contra o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

O que aconteceu

Brazão e o ex-deputado federal Pedro Augusto (PP) são suspeitos de crimes contra a administração pública. Eles teriam operado um esquema para desviar dinheiro de emendas parlamentares.

Indícios foram descobertos após apreensão do celular de Robson Calixto da Fonseca, ex-assessor do gabinete de Domingos Brazão no TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Conhecido como "Peixe", ele foi preso no último dia 9, suspeito de ter intermediado uma reunião entre os irmãos Brazão e Ronnie Lessa, executor confesso do crime.

Assistente de Chiquinho Brazão enviou mensagens a Peixe pedindo a aprovação de emendas que totalizam R$ 4 milhões. Segundo a PF, há indícios que Peixe seria o responsável por destinar os recursos.

Essa não seria a única vez em que Peixe teria lidado com grandes quantidades de dinheiro da família Brazão. O relatório da PF aponta que o celular do assessor tinha imagens relacionadas a emendas, intermediação com deputados e compra de bens de luxo —em outubro de 2023, ele teria comprado uma cobertura de R$ 2,2 milhões em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, bairro da zona oeste do Rio.

Valores desaguariam nas contas da empresa "Elohim Serviços Terceirizados", cuja única sócia é Maria Clara Fonseca, filha do Peixe.

PF também encontrou mensagens de Peixe à assessora do senador Flávio Bolsonaro, Maria de Fátima Bezerra. Em ao menos duas ocasiões, Peixe teria cobrado dela o encaminhamento de recursos parlamentares. O relatório da PF não diz se ela o respondeu, e também não indica nenhum indício de ilegalidade da parte de Flávio.

O UOL tenta contato com as defesas de Chiquinho Brazão e Pedro Augusto. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Chiquinho e o irmão, Domingos, estão presos desde 24 de março, suspeitos de serem os autores intelectuais do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A defesa de Domingos diz que ele não conhecia Marielle, e a de Chiquinho contesta a autoridade do STF para julgar o caso.

