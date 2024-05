Para Joice Hasselmann, PSL era 'zoológico sem jaula': 'Grupo de malucos'

Joice Hasselmann, 46, definiu o PSL, partido pelo qual se elegeu deputada federal em 2018, como um "grupo de malucos". Em entrevista ao programa "Alt Tabet", do Canal UOL, nesta semana, a jornalista disse que seus ex-colegas de legenda se comportavam como "animais sem jaula".

Hasselmann afirmou que eram poucas as pessoas que raciocinavam naquele PSL que elegeu Jair Bolsonaro. "Eu fui deputada pelo PSL, que era um grupo de malucos. Eram literalmente seis pessoas que tinham raciocínio, entre as quais eu estava [nesse grupo], o resto era um zoológico sem jaula, era crocodilo conversando com macaco".

A ex-deputada chegou à Câmara abraçada ao bolsonarismo, mas não demorou para romper laços. Ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela, o então presidente e os filhos dele se desentenderam publicamente em uma disputa pelo comando do PSL, que agora ela diz ter sido uma briga que não deveria ter travado.

Quando o Bolsonaro tentou tomar o PSL, eu fui lá e comprei a briga, dei um jeito de manter o partido na minha mão, virei líder, mas comprei uma briga que não era minha porque não achava justo os deputados serem pressionados da forma que estavam sendo pelo Bolsonaro. Ali a nossa relação degringolou de vez.

— Joice Hasselmann ao Alt Tabet

Joice contou que Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto com sentimento de inferioridade, mas à medida que se acostumou ao poder deixou de ouvir os aliados, como ela. "Quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele se sentia menor que a cadeira, inferior, então precisava de surporte. Só que ele rapidamente foi crescendo, passou a se sentir maior que a cadeira e quando você se sente maior que cadeira, você se sente maior que a Constituição, maior que qualquer outro poder. Aquilo começou a me apavorar. Ele me ouvia, nessa época parou de ouvir".

Após a derrota nas urnas em 2022, Joice Hasselmann tem planos para retornar à política nas eleições municipais deste ano. A jornalista disse ter se filiado a um partido "pequeno, mas organizado" e pretende se candidatar a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo e declarou apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição.

Joice Hasselmann se arrepende de confusões em Brasília: 'Mordia a isca'

Hasselmann destacou que não repetiria muitos dos posicionamentos adotados por acreditar ter "mordida a isca" de seus adversários. "Passei por uma máquina de moer carne na política e hoje vejo que alguns críticas que fiz, não faria, pelo menos no [mesmo] tom. Tem muito desrespeito na Câmara e muitas vezes eu mordi essa isca porque alguém me cutucava e eu vinha igual um furacão. Hoje olho e falo 'para quê um negócio desses?'".

Joice disse que as confusões em que se meteu na política foram para defender seus aliados na época e não aos próprios interesses. "Essa coisa de sempre está no meio da confusão, é ridículo, mas em todas as confusões que entrei era para defender alguém que estava do meu lado político ou alguém que estava sofrendo e não conseguia [se defender] sozinho. Eu ia lá e agarrava a briga dele".

Me arrependo [de acumular brigas] porque ali sou eu contra mim mesma, o que me fez perder base foi isso, eu contra mim mesma, porque eu ficava me sabotando o tempo todo, me enfiando em brigas que eu não precisava e que não eram minhas.

— Joice Hasselmann ao Alt Tabet

Joice diz ter mudado visão sobre feminismo após passagem pela Câmara

Hasselmann explicou que "o leque se abriu", ou seja, que ampliou sua concepção sobre o feminismo. "Na minha cabeça o conceito de feminismo, de maneira até ignorante, era de mulheres que não se depilam, que [mostram] os peitos na Paulista, e aquilo não me representa. E isso [ser feminista], eu aprendi na Câmara, com a Bancada das Mulheres, discutindo com pessoas como [as deputadas] Jandira Feghali, Tabata [Amaral], outras tantas mulheres da Câmara".

Apesar da mudança, Joice afirmou ainda haver falta de sororidade e destacou que muitos dos ataques sofridos são de outras mulheres. "Muitas mulheres me atacaram, isso [união] é uma coisa que eu acho que ainda falta no feminismo, porque a sororidade é de mentirinha, você tem exceções que reforçam a regra, mas hoje meu leque se abriu, acho que as pautas feministas em sua maioria são importantes".

