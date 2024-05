PagBank tem alta de 33% no lucro recorrente do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O PagBank reportou nesta quinta-feira um crescimento de 33% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, com maiores receitas após investimentos em marketing e pessoal.

O PagBank reportou lucro líquido recorrente de 522 milhões de reais no trimestre encerrado em março, contra expectativa média de analistas de lucro de 475,2 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

A receita líquida subiu 15%, para 4,3 bilhões de reais, também acima das estimativas de 4 bilhões de reais, com alta de 27% no volume total processado (TPV).

O presidente-executivo do PagBank, Alexandre Magnani, disse a jornalistas que o aumento no TPV ocorreu em parte devido a uma série de novas contratações pela companhia nos últimos trimestres para reforçar sua equipe de vendas, além do aumento das despesas com marketing.

Segundo o diretor financeiro da empresa, Artur Schunck, ainda que o investimento em marketing e equipe de vendas leve a um aumento da despesa na comparação ano a ano, o retorno em volume compensa.

As despesas operacionais, que incluem pessoal, marketing e publicidade, aumentaram quase 21% no trimestre.

No negócio de serviços financeiros, a carteira de crédito do PagBank somava 2,7 bilhões de reais no final de março, estável ano a ano, mas cerca de 8% maior ante dezembro.

A empresa agora espera retomar, de forma gradual, a oferta de linhas de crédito sem garantia no segundo semestre, segundo os executivos, após interromper essas linhas para focar em produtos com garantia, como empréstimos consignados.

O índice de inadimplência do PagBank caiu para 4,5%, de 17,9% no ano anterior e 7,5% no quarto trimestre do ano passado.

(Reportagem de André Romani)