ONU retoma transporte de ajuda por píer construído pelos EUA em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - As Nações Unidas retomaram o transporte de ajuda humanitária que chega a um píer construído pelos Estados Unidos na costa da Faixa de Gaza, após uma interrupção de dois dias devido a interceptações de caminhões de ajuda por palestinos necessitados.

As entregas de ajuda começaram a chegar ao píer construído pelos EUA na sexta-feira, enquanto cresce a pressão sobre Israel para que permita a entrada de mais suprimentos no enclave sitiado, onde combate militantes palestinos do Hamas e onde a fome está à espreita.

A ONU está coordenando a distribuição de ajuda na doca flutuante, mas tem insistido que a entrega de auxílio por terra é a maneira "mais viável, eficaz e eficiente" de combater a crise humanitária no enclave de 2,3 milhões de pessoas.

Segundo a ONU, são necessários pelo menos 500 caminhões por dia para entrar em Gaza.

A ONU havia interrompido o transporte por dois dias, enquanto planejava uma nova rota.

(Reportagem de Michelle Nichols, Michele Kambas e Idrees Ali)