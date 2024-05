Nvidia adiciona mais de US$200 bi ao seu valor de mercado com rali pós-balanço

(Reuters) - As ações da Nvidia dispararam mais de 9% nesta quinta-feira, aproveitando um rali impressionante conforme sua previsão robusta para receita reforçava a confiança dos investidores no "boom" da demanda por chips devido à inteligência artificial.

O aumento se traduziu em um acréscimo de cerca de 218 bilhões de dólares em valor de mercado no dia, de acordo com dados da LSEG, o segundo maior ganho de capitalização de mercado em um único dia na história de Wall Street.

A grande movimentação das ações ocorreu mesmo em meio a altas expectativas para a Nvidia. Suas ações foram negociadas perto de picos históricos antes da divulgação dos lucros. Os resultados também coroaram um trimestre forte para gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, como a Microsoft, com a IA emergindo como um importante motor de crescimento.

"As empresas continuam aumentando as suas despesas de capital, especialmente as big techs, para acompanhar essa tecnologia revolucionária, e a Nvidia é de longe a maior beneficiária", disse Josh Gilbert, analista de mercado da eToro.

A Nvidia também anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 e aumentou seu dividendo trimestral em 150% na quarta-feira, à medida que a demanda por seus chips de última geração continua a exceder a oferta. Esses chips alimentam praticamente todas as aplicações de IA, incluindo o ChatGPT, da OpenAI.

Já sendo a terceira empresa mais valiosa do mundo, o ganho de valor de mercado da Nvidia nesta quinta-feira foi quase o equivalente ao valor total da Adobe. O aumento ficou atrás apenas do seu próprio salto de 277 bilhões de dólares em valor de mercado ocorrido em fevereiro, no dia seguinte à divulgação de um balanço anterior.

O valor de mercado da Nvidia, de 2,55 trilhões de dólares, também está se aproximando do valor da Apple, a segunda maior empresa dos EUA em valor de mercado, com 2,87 trilhões de dólares. A Microsoft é a maior empresa em valor de mercado, com 3,17 trilhões de dólares.

As ações da Nvidia fecharam em 1.037,99 dólares, acima da marca de 1.000 dólares. Seus papéis acumulam alta de quase 110% em 2024, após mais que triplicarem no ano passado.

Os ganhos da Nvidia nesta quinta-feira resistiram a uma desaceleração mais ampla no mercado de ações como um todo, com o S&P 500 caindo 0,7% no dia, enquanto as outras seis das "Sete Magníficas" megacaps fecharam no vermelho.

(Por Aditya Soni e Gokul Pisharody em Bengaluru, Lewis Krauskopf em Nova York; reportagem adicional de Siddarth S e Shubham Batra em Bengaluru, Noel Randewich em San Francisco e Danilo Masoni em Milão)