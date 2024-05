Bolso para notebook, livros e mais: mochila gamer está com 45% de desconto

Se você está precisando de uma mochila para transportar seu notebook com segurança, esse modelo que encontramos da marca Dell, tem potencial para se tornar sua grande aliada. Feita de material resistente, ela não só garante a segurança do computador e dos acessórios, inclusive com gancho específico para headset, como também protege de água e chuva, já que tem uma capa acoplada, sendo uma boa escolha para levar livros também.

A mochila também faz sucesso entre quem tem equipamentos gamers, já que possui espaço suficiente para notebooks maiores e diversos compartimentos para acessórios. Outra boa notícia: com desconto de 45%, ela sai agora por R$ 219 na Amazon, parceira do UOL. Veja, a seguir, mais detalhes e avaliações de quem tem uma.

O que essa mochila tem de bom?

Feita de tecido resistente com revestimento especial, protege seus dispositivos contra água e outros elementos naturais enquanto você estiver em movimento;

A malha traseira e os canais de fluxo de ar ajudam a manter a temperatura interna fresca, protegendo seus aparelhos eletrônicos;

Vem com uma capa de chuva acoplada, que promete ser fácil de colocar e de guardar quando não estiver em uso;

Tem três tipos de alças para facilitar o transporte: a superior simplifica a movimentação, as duas de ombro dão um suporte mais firme, e a frontal com fivela de liberação distribui o peso e garante o conforto;

Conta com um bolso profundo para armazenar computador, acessórios e livros, inclusive com um gancho para headset, e outro de malha que guarda bem objetos menores;

Possui design refletor, que garante a visibilidade no escuro;

É compatível com notebooks de até 17 polegadas.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o produto conta com mais de 2.800 mil avaliações e tem nota 4,8 (sendo 5 a máxima). Veja algumas opiniões.

Se vc tem notebook pequeno (13"), médio (15") ou grande (acima de 17"), essa mochila é perfeita. Ela é linda, robusta, com alças resistentes, e zíperes ótimos. Cabe tudo de forma organizada (notebook, tablet, mouse, teclado, livros e coisas do dia a dia, como necessáire, carteira, celular e acessórios de modo geral), pois ela tem vários compartimentos. Gostei tanto que comprei a segunda para dar de presente para minha namorada. Marcos Eduardo

A mochila é muito bonita e conta com bastante espaço interno. Além disso, a construção dela tem materiais muito resistentes, ressaltando que os zíperes dos bolsos da frente e de cima (para por óculos) são todos em metal. No dia-a-dia, eu consigo colocar no bolso principal acessórios, chaves, fones de ouvido, moleskines e também vasilhas nas quais guardo comida e snacks. Nos outros, ainda vão celular, AirPods, carteira, cabos e também cartelas de remédios. Tudo vai na mochila e sem aperto algum. Paulo Janderson Cavalcante Araújo

Mochila com boa qualidade, com boas costuras e material resistente. Muito espaço interno, com boas divisões, além do diferencial de vir com uma capa de chuva para proteger em dias chuvosos. Nota 10! Jonatha Thomé

É uma ótima mochila pra quem trabalha com eletrônicos. Por mais que não pareça, tem muito espaço e é muito robusta, além de possuir um ótimo acabamento e qualidade impecável. Vale muito a pena. Além de tudo, é linda e tem capa de chuva própria! Renata Lôbo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam da disposição dos espaços, da estrutura e do peso da mochila.

A mochila é funda. Logo, para tirar algo que está em baixo é muito difícil. É pesada e com pouco espaço. Não compraria novamente. A única vantagem que vi foi a capa, mas não compensou. Lohany

Mochila bem simples. Achei que deixou a desejar nos compartimentos e em espaço. Mas para carregar poucos objetos atende muito bem. Marcos M.

A mochila é bonita, porém é muito alta e fina e, por isso, sempre tomba para frente. Ela cai pelo menos umas cinco vezes por dia e isso me estressa demais. Se eu soubesse disso antes não teria comprado. Ela tem bem pouco espaço para levar coisas além do notebook. Tipo, não cabe nenhum casaco dentro. Vitória Valente

