Milei canta heavy metal em evento de lançamento de seu livro

Por Candelaria Grimberg

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, parecia mais um astro do rock do que um economista libertário que se tornou político em um evento na quarta-feira.

De cabelos bagunçados, vestindo uma jaqueta de couro preta e pulando enquanto a plateia acenava e gritava, Milei cantou sua versão da música "Panic Show", da banda argentina La Renga, antes do lançamento de seu mais recente livro.

"Eu sou o rei. Eu sou o leão!", gritou Milei.

O presidente, que assumiu o cargo em dezembro, frequentemente se apresenta como um leão, feroz ao cortar o orçamento do país.

"Eu como a elite no café da manhã!", continuou Milei, reproduzindo a letra da música.

Milei sempre teve como alvo a elite política, a quem ele se refere como a "casta" e quem ele acusa de ter causado o declínio da economia argentina e o aumento da inflação para um patamar três dígitos.

Os críticos de Milei, incluindo políticos da oposição, reclamaram da apresentação de quarta-feira, considerando-a arrogante em um momento em que os argentinos estão lutando para sobreviver sob sua política fiscal rígida.

A pobreza subiu para quase 60% durante a gestão de Milei e as demissões em massa estão aumentando.

No entanto, o presidente ainda tem seus fãs.

Ele é mais do que um político tradicional, disse o estudante Leonel Grillo, de 23 anos, antes do show. "É por isso que as pessoas o amam -- ele é um grande político, mas também um grande showman."

Milei se apresentou diante de 8.000 pessoas no Luna Park -- um local histórico de Buenos Aires -- junto de um parlamentar de seu partido na bateria e seu biógrafo pessoal no baixo.

O presidente sempre cantava em comícios e, certa vez, gerou repercussão por se vestir como um "super-herói anarcocapitalista" em uma convenção de anime.

Após a performance, o evento se transformou em um lançamento mais tradicional do livro de Milei, "Capitalismo, Socialismo e a Armadilha Neoclássica".

Jornalistas acusaram o libertário de cometer plágio em partes do texto, embora o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, tenha negado as denúncias na terça-feira.