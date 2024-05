Microplásticos são achados em testículos humanos; por que isso preocupa?

Um estudo da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, afirmou ter encontrado microplásticos nos testículos de todas as amostras que testou —23 de humanos e 47 de animais. A pesquisa foi publicada neste mês na revista científica Toxicological Science.

O que mostra o estudo

Os pesquisadores identificaram redução na contagem de espermatozoides nas amostras de testículos de cães com maior contaminação por microplásticos. Já nos testículos humanos, a contagem de espermatozoides não pôde ser realizada. Foram analisados os testículos humanos em exames após a morte de homens com idades entre 16 e 88 anos.

O estudo aponta uma correlação entre a presença de altos índices de PVC (usado em encanamentos industriais e em muitas outras aplicações) e queda na contagem de espermatozoides. No entanto, são necessárias mais pesquisas para provar que os microplásticos são os responsáveis pela situação.

Estas descobertas destacam a presença generalizada de microplásticos no sistema reprodutor masculino, tanto nos testículos caninos como nos humanos, com potenciais consequências na fertilidade masculina.

Trecho da pesquisa

Plástico causa infertilidade?

Especialistas ouvidos por VivaBem são cautelosos ao analisar os resultados, mas indicam que estudos do tipo são importantes para incentivar mais pesquisas sobre o assunto.

Uma coisa é causalidade, outra é correlação. Nos anos 1980, foi publicado um estudo dizendo que o consumo de café estava relacionado ao aumento dos casos de câncer de pulmão. No final das contas, analisando esse estudo, pesquisadores viram que tabagistas tinham um consumo maior de café e que, no final das contas, era o cigarro que causava o câncer.

Bruno Bennigno, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, a VivaBem

O fato de que a análise da qualidade do esperma não incluiu os testículos humanos também é um outro ponto de observação, segundo Marcelo Horta Furtado, membro da Sociedade Brasileira de Urologia. "Não é uma correlação forte porque são poucos casos e eles não conseguiram ver [essa relação] em humanos."

No ano passado, por exemplo, um estudo chinês já havia encontrado microplásticos em seis testículos humanos e trinta amostras de sêmen, lembra Renato Fraietta, vice-chefe da disciplina de Urologia na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Não podemos dizer que esses resultados sejam conclusivos mas, sim, promissores. Como os próprios autores afirmaram, o estudo demonstra uma correlação, mas uma pesquisa mais avançada é necessária para provar que os microplásticos causam diminuição da contagem espermática.

Renato Fraietta

A principal teoria sobre a fonte da contaminação, ainda não confirmada, é que humanos consomem partículas de microplásticos na comida, água e por inalação. Os profissionais de saúde explicam que os microplásticos causam uma reação que pode inflamar os testículos, mas o responsável por isso pode ser apenas um dos componentes encontrados no material.

Substâncias depositadas no testículo, incluindo os microplásticos, podem gerar processo inflamatório, além de liberarem muitos produtos químicos que interferem na espermatogênese [formação dos gametas] e agem como disruptores endócrinos [substâncias externas que alteram a função hormonal].

Renato Fraietta

Ainda não há um detalhamento do mecanismo dos microplásticos sobre as células, o que leva à dificuldade de saber por que eles causam problemas ao corpo humano. Bennigno também destaca que os estudos, até agora, analisaram apenas testículos de cadáveres ou de pacientes que fizeram micro biópsia testicular, feita em quem já tem testículo pequeno —o que muitas vezes, tem relação com outras condições.

*Com informações do jornal The Guardian