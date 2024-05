México abre mercado para pepsina suína do Brasil

Brasília, 23 - O Brasil poderá exportar pepsina suína para o México, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota. A abertura de mercado foi informada na quarta-feira, 22, pelo governo mexicano ao governo brasileiro. A pepsina suína, de origem animal, é utilizado nas indústrias alimentícia e farmacêutica, sobretudo como insumo para a produção de suplementos nutricionais e alimentos processados.De acordo com o Ministério, essa é a terceira abertura de mercado do México para produtos agropecuários brasileiros neste ano. De janeiro a abril, o Brasil exportou mais de US$ 1,01 bilhão em produtos agropecuários, sobretudo de soja em grãos, cereais e carnes.Neste ano, o País conquistou 44 novos mercados em 26 países para produtos agropecuários nacionais.