Ataque hacker prejudica alunos de universidade: 'Perdi vagas de emprego'

Nos últimos seis meses, estudantes e ex-alunos da Universidade Metodista de São Paulo têm registrado diversas reclamações da faculdade. Há queixas desde a falta do envio de documentos, como certificado de conclusão de curso e histórico escolar, até a cobrança de boletos para quem já se formou.

A instituição respondeu, em nota, que sofreu um ataque hacker de "grandes proporções" neste ano, o que prejudicou o processo de emissão de documentos.

Entre os serviços mais impactados, a faculdade informou que o acesso a diplomas e históricos escolares emitidos antes de 2018 segue aguardando regularização de sistema.

Temos, ainda, 200 diplomas em fase de preparação e emissão, solicitados durante o período que ficamos sem o sistema acadêmico. Neste ano, já foram emitidos mais de 800 diplomas e 1.500 históricos escolares. Nota da Metodista

Reclamações sem resposta

Uma das reclamações mais recorrentes é a falta de retorno pelos canais de comunicação da universidade. Com o volume de solicitações, a Metodista informou que os sistemas estiveram indisponíveis.

Com a indisponibilidade do sistema, a Metodista perdeu temporariamente a ferramenta que indica que se já havia alguma solicitação do aluno por outro canal, de forma que ocorreu uma multiplicação de solicitações repetidas pelos vários canais, tornando o processo ainda mais moroso. Nota da Metodista

A faculdade informou ainda que está dedicando "atenção especial" ao problema neste momento e que lamenta o impacto para os estudantes.

'Perdi vagas de emprego'

Na plataforma Reclame Aqui já são 208 reclamações sem respostas há seis meses, sendo que apenas 14,6% teve algum tipo de retorno. Diariamente, usuários colocam novos comentários no site.

Há mais de 200 reclamações sem retorno nos últimos seis meses no Reclame Aqui Imagem: Reprodução/Reclame Aqui

O UOL conversou com três ex-alunos que foram prejudicados pelos problemas na emissão de documentos.

O ex-aluno Kleber Fernandes da Costa e Silva, 42, afirma que perdeu vagas de emprego porque não conseguiu acesso ao certificado de conclusão de curso assim que se formou, em dezembro 2023. Ele só conseguiu o documento em maio de 2024.

Tive diversos prejuízos, principalmente porque estava procurando recolocação. Perdi oportunidades de emprego, pois precisava justificar que tinha concluído o ensino superior, as empresa pedem isso. Kleber Fernandes da Costa e Silva

Ele conta que começou a ter problemas logo no calendário de aulas no curso à distância de Ciência de Dados e Big Data.

Peguei DP [quando o aluno é reprovado] em quatro matérias, que deveriam ter sido concluídas em dezembro de 2023, mas só foram concluídas em janeiro. Kleber Fernandes da Costa e Silva

Kleber se formou em Ciência de Dados e Big Data em 2023 Imagem: Arquivo pessoal

Kleber fez todas as provas, conseguiu ser aprovado, mas as notas não eram atualizadas no portal do aluno. "Fiz várias reclamações, mas é muito difícil conseguir contato com eles: o chat não funciona, no telefone ninguém atende", conta.

Ele acabou descobrindo, em março, que a faculdade tinha perdido alguns documentos dele, como histórico escolar do ensino médio, e, por isso, não poderia gerar o certificado.

Depois que mandei os documentos, não consegui mais contato de ninguém. Ameacei processá-los várias vezes, mas quando a secretaria respondia meu e-mail, era sempre uma desculpa. Em abril, pararam de responder. Kleber Fernandes da Costa e Silva

Só no dia 14 de maio que Kleber conseguiu, enfim, o documento. Sobre pessoas afetadas diretamente pelo ataque, a Metodista informou que "todos os casos de urgência podem ser tratados pessoalmente no atendimento ao aluno".

Naturalmente, quando a solicitação é via Portal do Aluno, existe um prazo para disponibilização. Exceto durante este período de indisponibilidade do sistema, não há registro de atrasos recorrentes. Ainda assim, como todo processo predominantemente humano, podem acontecer falhas pontuais. Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos empenhados em resolver as pendências dos nossos alunos. Nota da Metodista

Sem respostas, sem acesso ao portal

Welder perdeu inscrição em MBA Imagem: Arquivo pessoal

Os ex-alunos Welder Alves, 31, e Marylha Maieru, 29, tiveram problemas parecidos: documentos que nunca foram enviados a eles.

Welder perdeu a inscrição em um MBA porque a faculdade não enviou o histórico escolar de um curso que concluiu em 2016.

Eles alegam que não têm sistema. Já mandei diversos e-mails, procurei pessoas [da universidade] e ninguém resolve. Perdi a matrícula. Welder Alves

Já Marylha pede à universidade, desde fevereiro deste ano, um documento que traz mais detalhes do que um histórico escolar, que é o de conteúdo programático.

Ela cursou Jornalismo na universidade e se formou em 2015. A ideia era abater algumas matérias agora na graduação de Medicina Veterinária.

Em 2021, ela já tinha conseguido o documento, mas perdeu acesso ao portal do aluno e, desde então, não teve mais retorno. "Meu login não funcionava mais e foi quando eles informaram que a plataforma tinha mudado", diz.

Metodista em crise

Em dezembro de 2023, a Rede Metodista de Educação anunciou o fechamento de cinco cursos de graduação na Universidade Metodista de São Paulo. Foram encerrados os cursos de Educação Física, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Rádio e TV e Sistemas de Informações, no campus Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo.

Campus do Planalto da Universidade Metodista de São Paulo Imagem: Divulgação/Metodista

A instituição alegou à reportagem na época que os cursos apresentavam um baixo número de alunos matriculados e que a descontinuidade fazia parte da reorganização institucional que acontece desde 2021, quando a Metodista entrou com pedido de recuperação judicial, apontando uma dívida de R$ 500 milhões. O pedido foi deferido no mesmo ano e o plano teve aprovação em dezembro de 2022.

A Metodista vem em crise desde 2015, quando o governo federal mudou as regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Houve atrasos em pagamentos e demissões de professores. A situação se agravou com a pandemia de covid-19.