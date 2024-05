Rolo de jade promete suavizar linhas de expressão; o que diz quem comprou?

Você já ouviu falar em face roller? Este tipo de massageador facial, geralmente feito de pedras como jade e quartzo rosa, faz parte da categoria de cosméticos naturais. Entre os benefícios do uso, estão aliviar o cansaço e suavizar rugas da pele.

Um dos rolos faciais de jade que mais fazem sucesso na Amazon, parceira do UOL, é o da marca Frcolor, que registrou mais de 600 compras só no mês passado. Conheça a seguir as características do produto e veja o que diz quem o comprou.

O que este rolo de jade promete?

Segundo a descrição do produto, é feito de pedra de quartzo premium 100% natural.

É indicado usá-lo três vezes por semana, cada uma delas durante cinco a dez minutos.

Promete reduzir a aparência de inchaço e as rugas ao redor dos olhos.

Dá uma aparência mais saudável à pele.

Provoca sensação de relaxamento.

Além do rolo, vem com um massageador Gua sha, que promove relaxamento e renovação da pele.

O que diz quem o comprou?

O produto tem cerca de 1.600 avaliações na Amazon e conquistou a nota média de 4,2 (do total de cinco). Veja alguns dos comentários feitos pelos consumidores.

Usando diariamente deixa a pele mais lisa e sedosa. Recomendo.

Jane Maria

Satisfeita com o produto. A pedra é bem geladinha, super agradável quando passa no rosto. Veio bem embalado.

Kamilla Nascimento

Produto muito bom. Chegou na cor escolhida. Só achei a pedra gua sha pequena. O rolo é muito bom, especialmente deixando na geladeira antes do uso.

Isabele A.

Produto de excelente qualidade. Além do que eu esperava.

Ivo

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que criticam a fragilidade e a baixa resistência do material.

É bom, suave, mas muito frágil e barulhento.

Lucas Miguel

Pouco resistente. Quebrou com duas semanas de uso.

David



Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.