Kotscho: Bolsonaro em livraria faz Aldo Rebelo entrar para a história

Antigo aliado do PT e atual secretário do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), Aldo Rebelo entrou para a história ao conseguir levar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma livraria, ironizou o comentarista Ricardo Kotscho no UOL News da tarde desta quinta-feira (23).

Ex-ministro dos governos Lula 1 e Dilma 1 e 2, Rebelo lançou um livro sobre a Amazônia chamado "Amazônia - A Maldição de Tordesilhas", na quarta-feira (22), em Brasília, com a presença não só do ex-presidente, mas também do general Villas Bôas, ex-assessor especial do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

O Aldo Rebelo vai passar para a história porque ele conseguiu um milagre: levou o Bolsonaro para uma livraria. Isso é um aspecto positivo que se manteve no Aldo Rebelo [com o histórico do passado na esquerda]. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

[Mas] O que aconteceu com Aldo Rebelo? (...) Não consigo entender como é que um cara [muda assim], mas ele tá exagerando um pouco. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Tales Faria: Aldo sempre teve boa relação com Bolsonaro, mas está passando do limite

O colunista do UOL Tales Faria respondeu ao questionamento de Kotscho e aproveitou para dar um panorama do histórico do ex-ministro dos governos petistas.

O Aldo sempre teve uma boa relação com o Bolsonaro. O Aldo era da comissão de defesa nacional, e o Bolsonaro e ele tiveram sempre uma boa relação porque o Aldo teve sempre uma relação boa com os militares em geral, tem esse lado patriota dele que fez com que ele e o Bolsonaro se dessem bem. Agora, ele está exagerando. Tales Faria, colunista do UOL

Tem outra questão do Aldo também que é a questão da Amazônia. O Aldo acha que há um exagero no movimento do meio ambiente, sempre achou. Ele era de esquerda, mas sempre teve esses dois lados: uma proximidade grande com os militares, que fez ele se dar bem até com Bolsonaro; e uma rejeição aos movimentos ecológicos na Amazônia porque sempre achou que eles eram ligados aos Estados Unidos, aos países desenvolvidos, interesses da dominação internacional. Tales Faria, colunista do UOL

Sempre fui muito contra esse socialismo autoritário. Acho que, no final das contas, ficam muitos semelhantes à direita radical. Mas o Aldo é uma figura que tem seu passado respeitável e é curioso isso. (...) Agora, tem também um problema pessoal. O Lula, no segundo governo dele, juntou três ministros de outros partidos para blindarem ele no Congresso: Aldo Rebelo, Eduardo Campos e Ciro Gomes. Esses ministros foram muito ligados ao Lula e tinha uma expectativa política de apoio do PT e do Lula para eles. Só que esse apoio não veio. Isso deixou eles muito irritados. Tales Faria, colunista do UOL

Cris Fibe: Holofotes precisam se voltar aos abusadores, que agem em série

Também no UOL News de hoje (23), a colunista Cris Fibe repercurtiu decisão do STF (Superior Tribunal Federal) em proibir que autoridades desqualifiquem ou questionem vida sexual de vítimas de estupro, como se isso pudesse justificar um crime. Para a colunista, os holofotes precisam se voltar aos abusadores em casos de violência sexual, pois eles agem em série e dificilmente apenas uma vez.

Por que o STF em pleno 2024 ainda precisa proibir que esse tipo de desqualificação barata seja usada contra as vítimas? Que a vida sexual pregressa da vítima pudesse ser usada contra, como se algo justificasse ela ser vítima de violência sexual, em vez de as lentes se voltarem ao comportamento dos acusados. Cris Fibe, colunista do UOL

A gente sabe que os abusadores agem em série, raramente um estuprador estupra só uma vez. Então, bastaria a gente jogar a luz, o holofote sobre eles, para entender que aqueles crimes não são isolados e que eles precisam ser parados. Cris Fibe, colunista do UOL

O que acontece na prática é o contrário. Promotores, juízes e até advogados de defesa dos acusados, às vezes, jogam o seu foco nas próprias vítimas. Cris Fibe, colunista do UOL

