Japão está no caminho certo para recuperação apesar de PIB fraco, diz presidente do BC

Por Leika Kihara

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira que os dados fracos do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre não alteraram a opinião do banco central de que a economia está no caminho certo para uma recuperação moderada.

Quanto aos riscos no exterior, o maior foco está em se a economia dos Estados Unidos conseguirá um pouso suave, disse Ueda a repórteres antes de uma reunião de líderes de Finanças das economias avançadas do G7.

"Os dados que mostram contração da economia japonesa no primeiro trimestre foram divulgados após nossa reunião de política monetária em abril. Mas isso não mudou muito nossa visão sobre a economia do Japão", disse Ueda.

A contração do PIB do Japão no primeiro trimestre deveu-se, em grande parte, às interrupções na produção de automóveis, que provavelmente diminuirão no segundo trimestre e depois, disse ele.

Um aumento esperado nos salários nominais deverá sustentar a renda familiar, disse Ueda, oferecendo uma visão otimista sobre as perspectivas para o consumo.

(Reportagem de Leika Kihara)