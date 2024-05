Governo lançará edital de leilão do programa de estímulo a investimentos nas próximas semanas, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O governo lançará nas próximas semanas o edital do primeiro leilão da linha de blended finance -- que combina capital privado e de instituição de fomento -- do programa voltado a estimular investimentos em infraestrutura no país, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Em fórum promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Ceron disse que essa fatia do programa Eco Invest Brasil, focado em investimentos sustentáveis, poderá atrair dezenas de bilhões de reais ao Brasil.

A ideia do governo é que instituições financeiras tomem a linha de blended finance e a repassem a investidores em complemento a operações de mercado de capitais no exterior. Isso será feito em um leilão, que terá como critério a maior alavancagem de operações para aquele volume disponibilizado, mirando justamente fomentar o efeito multiplicador nos projetos verdes.

“As instituições financeiras vão competir, por meio de leilão, por essa linha com custo reduzido, tendo como contrapartida alavancagem de operações de captação de recursos externos, via emissão de dívida ou mercado de capitais”, disse o secretário.

Em abril, o Conselho Monetário Nacional aprovou a regulamentação de aspectos gerais da linha de financiamento no âmbito do Eco Invest Brasil.

Lançado em fevereiro, o programa foi criado para oferecer proteção cambial para investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país, por meio de operações com derivativos cambiais e linhas de financiamento específicas.

(Por Bernardo Caram)