Fazer refeições mais cedo reduz risco de problemas de saúde

Um estudo recente, do final de 2023, publicado na revista científica Nature e conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisa de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França, reforça a ideia de que o horário das refeições pode ter um impacto significativo na saúde.

A pesquisa sugere que fazer as refeições mais cedo durante o dia pode diminuir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo.

Os resultados indicam que pessoas que fazem a primeira refeição do dia às 9 horas têm um risco 6% maior de desenvolver uma doença cardiovascular em comparação com aquelas que tomam café da manhã às 8 horas. Além disso, aqueles que fazem a última refeição do dia após as 21 horas têm um risco 28% maior em comparação com aqueles que jantam antes das 20 horas.

O estudo analisou dados de mais de 100 mil pessoas, com idade média de 42 anos, e investigou a associação entre os horários das refeições, o período de jejum e o desenvolvimento dessas doenças citadas. Durante cerca de sete anos de acompanhamento, foram registrados 2.036 incidentes

"Nossos resultados sugerem um benefício potencial de adotar padrões de horários de alimentação mais precoces e combinar um período de jejum noturno mais longo com uma última refeição mais cedo, em vez de pular o café da manhã, na prevenção de doenças cardiovasculares", disseram os pesquisadores à época.

Entenda a relação hora e corpo

Embora muitos de nós tendamos a sentir que o que comemos tem um impacto maior do que quando comemos, é importante lembrar que nosso corpo digere os alimentos de forma diferente em vários momentos do dia, explica Paola Machado, doutora em saúde, em sua coluna no VivaBem.

Segundo ela, muitas dessas flutuações diárias estão relacionadas ao ritmo circadiano, que modera nossos padrões de sono-vigília ao longo de 24 horas (relógio interno). Os horários das refeições influenciam o ritmo circadiano. Assim, nossos hábitos alimentares e ritmos interagem constantemente.

Alguns estudos relacionam turnos noturnos, por exemplo, com padrões irregulares de refeições, pior qualidade da dieta e um aumento nos fatores de risco metabólicos Paola Machado

Quais horários para se alimentar?

Manter um cronograma de refeições consistente do dia a dia está relacionado à perda de peso, aumento de energia e redução dos fatores de risco metabólicos para doenças crônicas. Ainda assim, comer no mesmo horário todos os dias pode nem sempre ser viável. Então não existe um horário de refeição ideal para todos, é necessário algumas tentativas e erros para descobrir o que funciona com você.

Se alimente mais cedo quando possível. Muitos estudos relacionaram o horário das refeições mais cedo a melhores resultados de saúde, em comparação a se alimentar muito tarde. E manter toda a sua ingestão calórica do dia dentro de um período de 12 horas reduz o risco de que a digestão interfira no ritmo circadiano do seu corpo Paola Machado

Café da manhã (desjejum): É a primeira refeição do dia durante a qual você quebra o jejum noturno. Algumas pessoas preferem tomar o café da manhã nas primeiras horas depois de acordar, enquanto outras preferem esperar até o final da manhã, quando o apetite aumenta para a primeira refeição. Cada um pode ter seu próprio conjunto de benefícios. Alguns estudos descobriram que pular o café da manhã pode levar a ingerir mais calorias durante o almoço - e alimentos menos nutritivos e mais calóricos em geral - durante o resto do dia.

Almoço: Estudos sugerem que um almoço mais cedo pode ajudar as pessoas a perder peso - embora seja importante observar os fatores genéticos individuais. O almoço mais cedo poderia contribuir para um microbioma mais saudável. Além disso, adiantar o almoço e evitar chegar a refeição "morrendo de fome" auxilia na qualidade do consumo, quantidade e consciência alimentar.

Jantar: Se alimentar no início da noite e evitar refeições com alto teor calórico antes de deitar ou durante a noite pode contribuir para melhores resultados de saúde. Um estudo em 8.000 adultos associou a qualidade e horário das refeições noturnas com a dislipidemia e um fator de risco para doenças crônicas. Outros associaram um jantar tardio a mudanças na composição corporal de gordura corporal e ganho de peso, sendo um fator de risco para doenças crônicas.

*Com informações de coluna de Paola Machado publicada em 02/09/2021