'Enem dos Concursos' tem nova data para prova, adiada por conta das enchentes no RS

O Ministério da Gestão e Inovação informou em nota divulgada nesta quinta-feira, 23, que as provas do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos Concursos", será no dia 18 de agosto.

A prova originalmente estava marcada para o dia 5 de maio, mas foi adiada pelo do pelo desastre no Rio Grande do Sul. Dados divulgados na manhã desta quinta pelo governo gaúcho indica que 163 pessoas morreram vítima da tragédia, e outras 72 continuam desaparecidas. O número de pessoas em abrigos chegou a 65.762.

Estão inscritos do concurso mais de 2,1 milhões de candidatos. O "Enem dos Concursos" oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal, com salários de até R$ 22,9 mil.

Segundo a nota do ministério, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos e guardados em um local seguro. Eles foram checados um a um por integrantes da rede de segurança e nenhum deles foi violado, ainda segundo a pasta.

Os locais previamente determinados serão priorizados, porém, a confirmação só vai ocorrer após análise da comissão organizadora. Com isso, os candidatos devem novamente acessar o cartão de confirmação para saber se o local foi mantido ou alterado. A consulta ao cartão de confirmação estará disponível a partir do dia 7 de agosto. O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Saiba todos os detalhes de como acessar o cartão clicando neste link.

Candidatos do Sul

Em todo Brasil haviam sido definidos 3.665 locais de aplicação de provas em 75.730 salas distribuídas por 228 cidades. Das cerca de 2,1 milhões de pessoas inscritas no concurso em todo o Brasil, 80.348 são do Rio Grande do Sul. Daquelas inscritas no Estado, 38.292 farão as provas na capital, Porto Alegre, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas.

Estatísticas do concurso fornecidas pelo próprio ministério indicam que 10 cidades gaúchas abrigarão 77.399 pontos de provas. São elas: Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Segundo a nota emitida nesta quinta pelo Ministério da Gestão e Inovação, no caso dos inscritos no Estado do Rio Grande do Sul, "haverá um diálogo especial para garantir o acesso das pessoas inscritas". Uma das maiores preocupações é em relação aos pontos de provas localizados em escolas que foram seriamente afetadas, já que ao menos 400 escolas foram destruídas.