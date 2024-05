Em nova mudança, presidente de Cuba troca ministro do Comércio Exterior

HAVANA (Reuters) - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, trocou nesta quinta-feira seu ministro do Comércio Exterior, Ricardo Cabrisas, um importante membro do seu gabinete e que há muito tempo lidera negociações da dívida com os parceiros comerciais China, Rússia e Clube de Paris. Cabrisas, de 87 anos, manterá seu cargo de vice-primeiro-ministro, de acordo com comunicado exibido no noticiário estatal do meio-dia. A medida aparentemente é parte de uma incomum mexida no topo da política cubana em um momento no qual o governo comunista enfrenta uma crise econômica e social sem precedentes, que inclui escassez severa de alimentos, combustível, eletricidade e remédios. O comunicado não explica por que o presidente decidiu substituir Cabrisas. Neste ano, Díaz-Canel já sacara o ministro da Economia, Alejandro Gil, por acusações de corrupção. Desde fevereiro, o presidente também substituiu seus ministros da Indústria Alimentícia e Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, além de outros líderes do partido nas províncias. Cabrisas, confidente de Díaz-Canel e do ex-líder cubano Raúl Castro, conduziu por décadas as negociações da dívida externa cubana com seus parceiros comerciais, em um tempo no qual a nação, sempre necessitada de recursos, enfrenta situação crescentemente desesperadora. Cabrisas será substituído por Oscar Pérez, um engenheiro de 53 anos e que é atualmente o primeiro vice-ministro do Ministério do Comércio Exterior. (Reportagem Nelson Acosta)